Scorpions-Frontmann Klaus Meine. Archivbild Quelle: Georg Wendt/dpa

Klaus Meine von der Rockgruppe Scorpions wird in diesem Jahr mit dem Leibniz-Ring Hannover ausgezeichnet. Meine habe mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern und fast 50 Jahren Bühnenpräsenz Musikgeschichte geschrieben. So begründete das Kuratorium des Presse Clubs Hannover die Wahl.



Der Scorpions-Hit "Wind of Change" sei als "Hymne der Wende" in die Geschichte eingegangen. Mit der Auszeichnung wird an den Mathematiker, Politiker und Diplomaten Gottfried Wilhelm Leibniz erinnert.