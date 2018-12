Blick auf den Weltraumbahnhof in Cape Canaveral.

Quelle: John Raoux/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will noch vor Ende des Jahres ein neues Weltraumkommando innerhalb des US-Militärs schaffen. Vizepräsident Mike Pence werde die neue Kommandostruktur bei einem Besuch in Cape Canaveral verkünden, erfuhr die Nachrichtenagentur AP aus informierten Kreisen.



Trump hatte in der Vergangenheit bereits angekündigt, eine eigene Weltraumtruppe äquivalent zu den anderen Teilstreitkräften der USA schaffen zu wollen. Das neue Space Commando könnte ein Schritt in diese Richtung sein.