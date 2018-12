Ein Techniker arbeitet am Cern. Archivbild

Quelle: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

Die größte Forschungsmaschine der Welt wird schrittweise abgeschaltet. Der unterirdische Teilchenbeschleuniger der Europäischen Organisation für Kernforschung (Cern) in Genf muss etwa zwei Jahre lang gewartet, repariert und teils erneuert werden.



In dem Graphitblock wird die Energie aus dem Strahl gefahrlos in Wärme umgewandelt. Physiker wollen testen, wie belastbar die Magnete sind. Sie wollen die Protonen künftig mit noch mehr Energie auf Kollisionskurs bringen.