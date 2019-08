US-Finanzminister Steven Mnuchin. Archivbild

Quelle: Jonathan Hayward/The Canadian Press/AP/dpa

Die USA haben weitere Zulieferer iranischer Waffenprogramme mit Sanktionen belegt. Die fünf Personen und fünf Firmen sollen unter anderem Teile für den Raketenbau gekauft haben, so das US-Finanzministerium. Einer der Beteiligten soll eine Briefkastenfirma in Hongkong genutzt haben, um für den Iran Elektronik und Bauteile aus den USA zu kaufen.



Wegen der Sanktionen wird mögliches Vermögen der Firmen und Personen in den USA eingefroren. US-Bürgern ist es zudem verboten, mit ihnen Geschäfte zu tätigen.