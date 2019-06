Die Häuser nach der Explosion in Wien.

Quelle: Mario Pritisanac/APA/dpa

Zwei Menschen sind infolge der Explosion am Mittwoch mitten in Wien gestorben. Eine 29-Jährige konnte nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden. Am Donnerstagabend fand die Wiener Feuerwehr nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA zudem einen toten Mann in den Trümmern. Seine Identität war zunächst unklar.



Zuvor hatte die Feuerwehr intensiv nach dem Vermissten gesucht. Bei der Explosion waren zwei Mehrfamilienhäuser über mehrere Stockwerke teilweise eingestürzt.