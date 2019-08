In fast allen ländlichen Kreisen, aber auch in den meisten ostdeutschen Städten müssen die Menschen mit geringeren Teilhabechancen leben.

Quelle: picture alliance / blickwinkel

Wie gut die Menschen in Deutschland am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, hängt zu einem guten Teil davon ab, wo sie wohnen. Das zeigt eine Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung in Zusammenarbeit mit der Wüstenrot Stiftung. Demnach hängen die meisten ostdeutschen Regionen sowie fast alle ländlichen Kreise im Land zurück. Doch auch Bewohnern in einigen westdeutschen Städten geht es so, vor allem im Ruhrgebiet, aber auch im Südwesten von Rheinland-Pfalz, im Saarland sowie in Niedersachsen und Schleswig-Holstein.