Für die Busse der Beliner Verkehrsbetriebe war's quasi die Heim-EM. Quelle: dpa

In Berlin haben bei der ersten Europameisterschaft der Busfahrerinnen und Busfahrer die besten ihrer Zunft konkurriert. Wer legt den perfekten Stopp an der Haltestelle hin? Slalom, auf engem Raum wenden und Rückwärtsfahren gehören zu den weiteren Disziplinen. Tausende Zuschauer waren zu dem Wettkampf gekommen.



Fahrer aus 21 Städten treten gegeneinander an. Auf einem Parcours mit acht Stationen, der auf Zeit absolviert wird, wird neben dem besten Team auch der beste Einzelfahrer gesucht.