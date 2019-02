Ein monumentales Stück Industriegeschichte ist am Sonntag an der Dortmunder Stadtgrenze in Schutt und Asche gelegt worden. Kesselhaus, Kühlturm und Schornstein des stillgelegten Steinkohlekraftwerks Knepper wurden geradezu lehrbuchmäßig gesprengt. "Alles wie geplant und ohne Komplikationen", sagte eine Sprecherin der Abbruchfirma in Düsseldorf.