Bei einem Busunglück in Indien kamen mehrere Menschen ums Leben. Quelle: epa Sanjeev Gupta/EPA/dpa

Bei einem Busunglück in Indien sind nach offiziellen Angaben am Dienstag mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 25 weitere wurden verletzt. Der mit hinduistischen Pilgern besetzte Bus kam von der Straße ab und stürzte in ein Tal.



Er wollte auf einer viel befahrenen Strecke nahe dem Tempel Anjaneya Swamy im Staat Telangana einem weiteren Bus ausweichen, wie ein örtlicher Behördenvertreter sagte. Zur Klärung der Unglücksursache wurden Ermittlungen angeordnet.