Donald Trump Junior.

Quelle: Manish Swarup/AP/dpa

Der Sohn von Donald Trump hat dazu aufgerufen, demokratische Kongressabgeordnete mit Anrufen und Tweets zu bombardieren. Auf Twitter veröffentlichte Donald Trump Junior Twitter-Profile und Telefonnummern von 31 Demokraten, die sein Vater umgehend weiter verbreitete.



Sie hätten in der Vergangenheit gesagt, dass sie Trump unterstützten, und sie hätten gelogen, schrieb Trump Junior dazu. "Rufen Sie ununterbrochen an, twittern Sie ihnen, sagen Sie ihnen, dass das so nicht weitergeht."