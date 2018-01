Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Quelle: Thibault Camus/AP POOL/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich in einem Telefonat mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan besorgt über die Militäroffensive der Türkei in Syrien geäußert. "Unter Berücksichtigung der Sicherheitserfordernisse der Türkei" habe Macron seine Besorgnis ausgedrückt, teilte der Elyseepalast mit.



Die Türkei hat eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien begonnen. Die YPG arbeitet mit der US-geführten Koalition gegen die Terrormiliz IS zusammen.