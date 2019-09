Merkel (CDU) und Trump am Rande der UN-Generalversammlung.

Quelle: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa

US-Präsident Donald Trump hat in dem Telefonat mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj Ende Juli Kritik an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geübt. Trump sagte Selenskyj nach dem veröffentlichten Gesprächsprotokoll, Merkel spreche über die Ukraine, "aber sie tut nichts". Die USA wendeten dagegen viel Zeit und Anstrengungen auf. "Deutschland tut fast nichts für Sie."



Merkel lässt die Kritik an ihrer Ukraine-Politik unkommentiert. Ein Regierungssprecher erklärte in Berlin: "Wir kommentieren das nicht."