Chinas Staatschef Xi Jinping sieht den Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in einer "entscheidenden Phase". In einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump gab sich Xi Jinping zuversichtlich, dass China die Epidemie in den Griff bekomme.



China sei mobilisiert und habe sehr strenge Maßnahmen zur Vorbeugung ergriffen. "Wir sind vollauf zuversichtlich und in der Lage, die Epidemie zu besiegen." Xi kritisierte das Einreiseverbot der USA für Chinesen und Ausländer, die in China waren.