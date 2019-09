Roderich Kiesewetter spricht im Bundestag. Archivbild

Quelle: Carsten Koall/dpa

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat die Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über mangelnde Hilfe aus Europa in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump kritisiert. Sie seien "zumindest irritierend und zeugen von einem unbeholfenen Umgang mit Trump", sagte Kiesewetter der "Heilbronner Stimme".



In dem Telefonat hatte Selenskyj der Kritik Trumps an mangelnder Unterstützung der EU für die Ukraine zugestimmt. Trump hatte auch Kanzlerin Angela Merkel kritisiert.