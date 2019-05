Wie auch beim Wegfall der Roaminggebühren gelten die Bestimmungen in den 28 Ländern der Europäischen Union sowie in Island, Norwegen und Liechtenstein, sobald sie in das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum aufgenommen wurden. Im Fall des Roamingverbots ist dies schon geschehen, die EU-Tarife für Auslandstelefonie gelten in den drei Ländern vorerst noch nicht. Bei Mobilfunkverbindungen in und mit der Schweiz können weiterhin Zusatzkosten anfallen. Gleiches könnte unter Umständen nach dem Brexit für Großbritannien gelten.