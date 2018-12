Nun hat sie sich gerade abgemeldet – die Leitung ist nicht besetzt, Anrufer werden an eine der anderen zwei Dienststellen weitergeleitet, die die Erzdiözese München und Freising betreibt. Insgesamt 105 regionale Stellen gibt es in ganz Deutschland. Rund 7.500 Ehrenamtliche engagieren sich unter der Trägerschaft der Katholischen und der Evangelischen Kirche bei der Telefonseelsorge. Etwa 90 sind es in München, dazu zehn Hauptamtliche – ein Luxus, betont Alexander Fischhold, der die Dienststelle in München leitet. In kaum einer anderen Region gäbe es so viele Hauptamtliche, die die Ehrenamtlichen unterstützten. Gemeinsam führen sie im Jahr über 20.000 Gespräche, jedes davon im Schnitt 20 Minuten lang. Wer anruft, bekommt Trost, wenn möglich Hilfe, in jedem Fall ein offenes Ohr – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Auch an Weihnachten.