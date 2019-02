Toronto? Okay. Helsinki? Auch. Aber Darmstadt? Keine Hauptstadt, keine Metropole, aber eine "Smart City" im Aufbau, wie die beiden anderen Städte auch. Durch den neuen Mobilfunkstandard 5G soll die vernetzte Stadt noch viel einfacher werden. Denn 5G heißt: Datenübertragung praktisch in Echtzeit, keine Verzögerungen mehr. Die Übertragungsrate bei 5G ist etwa 100 Mal so hoch wie bei 4G (LTE).



Die Versteigerung der Frequenzen beginnt im März, und vier Unternehmen bieten nach jetzigem Stand mit: Vodafone, Telefonica, die Drillisch AG und natürlich auch die Telekom. Heute stellt der Marktführer seine Geschäftszahlen vor. Da wird auch das superschnelle mobile Internet eine wichtige Rolle spielen. Denn die Netzbetreiber müssen für die 5G-Frequenzen viel Geld in die Hand nehmen - Experten gehen von drei bis vier Milliarden Euro aus.