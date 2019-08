Inzwischen haben sich mehrere Anbieter zur Messung der Netzgeschwindigkeit etabliert. Sie arbeiten alle mit den gleichen Verfahren. Dabei wird zunächst eine Verbindung zu einem in der Nähe liegenden Testserver aufgebaut. Von diesem Testserver werden Daten heruntergeladen. So wird die Downloadgeschwindigkeit ermittelt. Danach werden Daten vom Testanschluss an den Testserver geschickt. So wird die Uploadgeschwindigkeit ermittelt. Als dritter Test hat sich standardmäßig der Ping-Test eingebürgert. Der Name ist aus dem Militärbereich übernommen worden. U-Boote pingen einander mit Schallwellen an, um die Position des anderen U-Bootes zu ermitteln. Beim Ping-Test wird die Verzögerungszeit zwischen der Anfrage des Testrechners und der Antwort des Testservers gemessen. Diese Verzögerungszeit hat zum Beispiel Einfluss darauf, ob bei der IP-Telefonie überhaupt ein Verbindungsaufbau zum Server zustande kommt. Beim Verbindungstest wird die Anzahl der Verbindungen zum Testserver gemessen, die der Testrechner innerhalb einer vorgegebenen Testzeit (meist eine Minute) herstellen kann.

Bildquelle: dpa