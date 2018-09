Thomas de Maiziere (Archiv). Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) wird neuer Vorsitzender der Telekom-Stiftung. Darüber hinaus wird er den Konzern in rechtlichen Fragen beraten. Das teilte die Deutsche Telekom in Bonn mit.



Der Bundestagsabgeordnete (64) leitete bis März das Bundesinnenministerium. Die Deutsche Telekom-Stiftung wurde 2003 gegründet, um den Bildungs-, Forschungs- und Technologiestandort Deutschland zu stärken. Sie gehört zu den großen Unternehmensstiftungen in Deutschland.