Telekom-Tochter T-Mobile US legt erneut zu. Archivbild

Quelle: Peer Grimm/dpa-Zentralbild/dpa

Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom kann abermals zulegen. Der Umsatz von T-Mobile US kletterte im vierten Quartal 2018 um sechs Prozent auf 11,4 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen in Bellevue mitteilte. Das operative Ergebnis stieg sogar um 10 Prozent auf knapp 3 Milliarden Dollar.



Die US-Tochterfirma ist seit langem ein solider Gewinnbringer für den früheren deutschen Staatskonzern. 2019 will sich T-Mobile US mit dem viertgrößten US-Mobilfunker Sprint zusammenschließen.