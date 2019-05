"Droniq bietet einen Einstieg in den kommerziellen Betrieb von unbemannten Fluggeräten, insbesondere für Drohnenflüge außerhalb der Sichtweite des Steuerers. Klaus-Dieter Scheurle, DFS-Chef

Bislang sind Drohnenflüge in Deutschland nur in Sichtweite des fernsteuernden Piloten erlaubt. Laut DFS sind derzeit rund eine halbe Million Drohnen landesweit in Betrieb, knapp 20.000 davon im kommerziellen Bereich. Das allerdings, so schätzen Beobachter, wird sich in Zukunft drastisch ändern. Denn da stehen bereits Unternehmen in den Startlöchern, die mit Hilfe von fliegenden Drohnen Waren ausliefern möchten oder mittels Flugtaxi sogar Menschen automatisch von A nach B fliegen wollen.