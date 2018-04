"Aus zweien mach eins" lautet also das Rezept: Die Kundenzahl des fusionierten Unternehmens würde auf fast 130 Millionen in den USA anwachsen. Die Umsätze würden deutlich größer; und schließlich versprechen sich beide Telekommunikationskonzerne Einsparungen: In Höhe von sage und schreibe rund 43 Milliarden US-Dollar sollen die liegen. Ein entscheidender Pluspunkt bei dem Projekt ist, dass die beiden Konzerne in Zukunft nur ein gemeinsames Netz betreiben müssten. Das macht einen Großteil der Einsparungen aus. Mit dem Deal hätte die Telekom in der Tat also bessere Karten ihren großen Rivalen in den USA gegenüber - AT&T und Verizon.