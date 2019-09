Ein Laptop steht auf einem Holzpfeiler im Grünen.

Quelle: imago

Im Schwarzwald und in Ostfriesland droht derzeit Kunden der Deutschen Telekom AG der Rückfall in die 1970er Jahre. Nach der Kündigung ihres ISDN-Anschlusses bleibt ihnen nur noch die reine Telefonie. In Sachen Internet geht dann nichts mehr.