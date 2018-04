Viele Versicherungen bieten ein Rabatt-System an. Seit 2016 etwa bietet die Generali mit dem Tarif "Vitality" ein System für Kunden an, die eine Risikoleben- und/oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung bei der Generali-Tochter Dialog Leben abgeschlossen haben. Die Kunden übermitteln per App dem Versicherer ihre Gesundheitsaktivitäten wie Fitnesskurse, zurückgelegte Laufstrecken und anderes mehr. Damit können sie Punkte sammeln und Rabatte auf die Versicherungsprämien erhalten. Die Generali wirbt damit, dass sich die meisten Kunden überschätzen würden, was ihre Gesundheit angeht. So würden sie besser erkennen, wo Defizite seien.