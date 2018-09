«Festival der Riesendrachen» auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Quelle: Christoph Soeder/dpa

Wind gab es genug: Auf dem Tempelhofer Feld in Berlin sind zahlreiche Drachen aufgestiegen. Beim siebten "Festival der Riesendrachen" waren unter anderem Comicfiguren, Riesentiere und ein Elvis in der Luft. Etwa 70 bis 80 Drachenlenker, teilweise auch aus dem Ausland waren am Start.



"Wir haben super tollen Wind hier", sagte ein Sprecher der Veranstalter. Besucher durften auch eigene Drachen mitbringen und die Lüfte im Westen des Tempelhofer Feldes erobern.