Blitze über dem Olympiastadion in München. Quelle: Matthias Balk/dpa

Fast überall in Deutschland drohen Gewitter - teils mit Starkregen und Überschwemmungen, Hagel und Sturmböen. Nur: Wo es kracht, kann der Deutsche Wetterdienst (DWD) nicht genau vorhersagen. "Es wird nicht jeden treffen", sagte ein DWD-Meteorologe. Gebietsweise könne aber "die Welt untergehen".



Die Wettermodelle können das Gewitterrisiko räumlich nicht genauer auflösen. So warnt der DWD nur vor "örtlich schweren Gewittern" - auf einem breiten Streifen quer durch Deutschland am Mittwoch.