Vielerorts gab es Starkregen und Sturmböen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Nach der Gewitterfront am Donnerstag mit teils orkanartigen Böen bleibt die Unwettergefahr auch heute vielerorts weiterhin bestehen. Die Höchsttemperaturen liegen dann allerdings nur noch bei 19 bis 27 Grad.



Die Stürme hatten in vielen Orten in Deutschland Bäume entwurzelt und zu starken Behinderungen im Bahn-, Flug- und Straßenverkehr geführt. An der Küste seien dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern gemessen worden.