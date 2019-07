Eine Hitzewelle macht sich über Deutschland breit. Archivbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Eine neue Hitzewelle bringt Deutschland mit rekordverdächtigen Temperaturen zum Schwitzen. Heute soll sie ihren Höhepunkt erreichen. Vor allem in der Westhälfte erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Schnitt 37 bis 40 Grad - mancherorts auch Werte darüber.



Schon am Mittwoch könnte der Rekord geknackt worden sein. Laut einer Nato-Messstation wurden in Geilenkirchen 40,5 Grad gemessen. Der DWD will den Wert aber noch überprüfen. Den offiziellen Rekord hält bisher Kitzingen mit 40,3 Grad.