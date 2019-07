Ein Junge erfrischt sich mit einem Gartenschlauch. Symbolbild

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Heute wird es noch einmal richtig heiß. Der Deutsche-Wetterdienst rechnet mit Temperaturen bis 39 Grad. Die Meteorologen warnen zudem vor hoher UV-Belastung. Am Morgen scheint in Deutschland fast überall die Sonne. Nachmittags ziehen Wolken ins Land, die auch Schauer und Gewitter bringen.



Möglich sind die hohen Temperaturen bis zu 39 Grad in einem breiten Streifen von Ostdeutschland bis ins Rhein-Main-Gebiet und an den Oberrhein. Im Nordwesten werden gemäßigtere 25 bis 32 Grad erwartet.