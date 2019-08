Die Temperaturen in Deutschland bleiben vorher hoch.

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Das Hoch "Corina" sorgt derzeit für einen Zustrom feuchtheißer Luft nach Deutschland. Bei Höchsttemperaturen von 29 bis 35 Grad muss nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes an vielen Orten in Deutschland mit einer starken Wärmebelastung gerechnet werden.



Wegen der hohen Luftfeuchtigkeiten werden die hohen Temperaturen zudem als unangenehmer wahrgenommen als die sogenannte trockene Hitze. Laut DWD-Prognose gibt es am Dienstag, wie auch schon an diesem Montag, verbreitet einzelne Schauer und Gewitter.