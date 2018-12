Schneetreiben auf griechischer Straße. Archivbild

Quelle: epa ANA Alexandros Beltes/ANA-MPA/dpa

Die Menschen im Norden Griechenlands haben erstmals seit 1992 Weihnachten mit Schnee erlebt. Die Kältewelle kam an Heiligabend aus dem Norden der Balkanhalbinsel. In der Region der Städte Florina, Kozani und Trikala gab es einen Temperatursturz von mehr als 16 Grad Celsius binnen wenigen Stunden, wie das meteorologische Amt (ENY) mitteilte.



Die meisten Straßen seien im Norden des Landes am Weihnachtstag nur mit Schneeketten befahrbar, berichtete das Staatsfernsehen (ERT) aus der Region.