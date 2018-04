Wir müssten an der Leipziger Straße vielmehr die Bürofenster schließen, um die Luft auf der Straße nicht zu verunreinigen. Matthias Klingner, Fraunhofer-Institut

Klingner: Es geht bei all diesen Maßnahmen nicht um eine Reduzierung der Emissionen. Von punktuell erfassten Daten an Messstationen - oftmals an schlecht belüfteten Stellen oder an Steigungen installiert - sollte man keine flächendeckenden Aussagen ableiten. Die hohen Werte an der Messstation Leipziger Straße lassen sich gut erklären: Die Messstation befindet sich unmittelbar neben der Straße, obwohl gesetzlich bis zu zehn Meter vom Straßenrand erlaubt wären. Der Messeinlass darf sich nicht in nächster Nähe von Quellen befinden, um eine Vermischung mit der Umgebungsluft sicherzustellen. Die Arbeitsstättenverordnung etwa gestattet 20 Mal höhere Stickoxid-Emissionen. Wir müssten also an der Leipziger Straße vielmehr die Bürofenster schließen, um die Luft auf der Straße nicht zu verunreinigen.