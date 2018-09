Die Temptations feierten große Erfolge. Quelle: Zangl/dpa

US-Soulsänger Dennis Edwards, der mit den Temptations Hits wie "Papa Was A Rollin Stone" und "Cloud Nine" sang, ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Der Musiker sei in Chicago gestorben, bestätigte seine Familie dem TV-Sender CBS. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Edwards wäre am Samstag 75 Jahre alt geworden.



1989 wurden die Temptations in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. In einzelnen Comebacks und mit Teilen der Band trat Edwards bis zuletzt auf.