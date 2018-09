Grenzzaun - Zerissene Europaflagge Quelle: dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat wegen des Streites mit der CSU wenig Zeit, um eine Einigung über bestimmte Flüchtlingsgruppen auszuhandeln. Heute wollen in Brüssel mehrere EU-Staats- und Regierungschefs nach einer Lösung suchen.



Österreichs Verteidigungsminister Mario Kunasek verlangt den Einsatz von Soldaten an der EU-Außengrenze. Bulgarien will die Außengrenzen des Staatenverbundes schließen. Frankreich und Spanien fordern Zentren für ankommende Migranten "auf europäischem Boden".