Mitarbeiter einer Spezialfirma entfernen ein Graffiti. Archivbild Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Für die Beseitigung von Graffiti an ihren Fahrzeugen hat die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr rund sieben Millionen Euro ausgegeben. Von den Sprühaktionen seien 12.992 Züge betroffen gewesen, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion.



Die Tendenz ist steigend. So zählte die Bahn ein Jahr zuvor 11.531 angesprühte Fahrzeuge, 2015 waren es 10.858. Auf der Suche nach den Tätern hat die Bundespolizei 1.340 Personen ermittelt.