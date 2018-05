Roger Federer Quelle: reuters

Roger Federer hat zum sechsten Mal die Australian Open gewonnen und seinen 20. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier gefeiert. Der 36 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz entschied das Endspiel in Melbourne gegen den Kroaten Marin Cilic 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1 für sich.



In seinem 30.Finale bei einem Grand Slam nutzte Federer nach 3:02 Stunden seinen ersten Matchball. Mit Novak Djokovic und Roy Emerson ist er nun Rekordsieger in Melbourne.