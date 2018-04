Angelique Kerber Quelle: ap

Angelique Kerber (Kiel/Nr.10) hat beim WTA-Turnier in Miami im Eiltempo die 3. Runde erreicht. In ihrem Auftaktspiel setzte sich die 30-Jährige nach nur 1:05 Stunden mit 6:2, 6:2 gegen Johanna Larsson aus Schweden durch. Nächste Gegnerin für Kerber ist Anastasia Pawljutschenkowa. Die Russin gewann ihr Zweitrunden-Match gegen die Weißrussin Alexandra Sasnowitsch 6:2, 3:6, 6:2.



Carina Witthöft hat den deutschen Vergleich gegen Julia Görges gewonnen, die in der ersten Runde ein Freilos hatte. Witthöft setzte sich mit 7:6 (7:2), 4:6, 6:4 durch und steht nun wie Kerber in Runde drei.