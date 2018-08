Keinen Zweifel am Einzug in die zweite Runde bei den US Open ließ Alexander Zverev. Beim Debüt seines neuen Trainers Ivan Lendl in der Box deklassierte der 21-Jährige den Kanadier Peter Polansky in 96 Minuten mit 6:2, 6:1, 6:2. Manchmal habe er sich dabei wie in einer Sauna gefühlt, sagte Zverev, der seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance ließ. Keinen Breakball gestattete Zverev seinem Gegner.



Von einem Lendl-Effekt wollte Zverev aber noch nicht sprechen, seine Ziele gehen weit über die erste Runde hinaus, in New York soll endlich der Durchbruch bei einem Grand Slam gelingen.