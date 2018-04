Schild einer Praxis für Psychotherapie. Symbolbild Quelle: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Kassenpatienten mit psychischen Problemen warten in Deutschland im Schnitt fünf Monate auf einen Behandlungstermin beim Psychotherapeuten. Das geht aus einer Umfrage der Bundespsychotherapeutenkammer für das Jahr 2017 hervor.



Deutliche Unterschiede zeigten sich in der Studie zwischen Stadt und Land. In Großstädten liegt die durchschnittliche Wartezeit für eine Behandlung bei etwa vier Monaten. Außerhalb der Großstädte warten Patienten im Schnitt fünf bis sechs Monate.