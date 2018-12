US-Präsident Donald Trump telefoniert im Oval Office.

Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat eine Einladung von Präsident Recep Tayyip Erdogan in die Türkei nach türkischen Angaben angenommen. Trump wolle die Reise 2019 antreten, sagte Präsidentensprecher Ibrahim Kalin. Ein Datum stehe noch nicht fest.



Erdogan habe die Einladung während eines Telefonats zwischen beiden Präsidenten am Wochenende ausgesprochen. Bei dem Gespräch ging es um den Rückzug der US-Truppen aus Syrien. Trump twitterte am Sonntag, das Telefonat sei "lang und produktiv" gewesen.