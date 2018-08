Prinz Harry (33) und seine Verlobte Meghan Markle (36) wollen am 19. Mai kommenden Jahres heiraten. Das teilte der Kensington-Palast mit. Feiern wollen die beiden ihre Hochzeit auf Schloss Windsor.



Sie wollen sich dort in der St.-George's-Kapelle das Ja-Wort geben. Dort wurde Harry bereits als Baby getauft Die Planung der Feier wollen Harry und seine Verlobte selbst in die Hand nehmen. Die Öffentlichkeit solle sich als Teil der Feier fühlen können, ließ das Paar wissen.