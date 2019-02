Pedro Sanchez, Ministerpräsident von Spanien. Archivbild

Quelle: Andrea Comas/AP/dpa

In Spanien findet am 28. April eine vorgezogene Parlamentswahl statt. Der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sanchez gab seine Entscheidung in Madrid bekannt. Die katalanischen Unabhängigkeitsparteien, auf deren Unterstützung die Minderheitsregierung der PSOE im Parlament angewiesen ist, hatten am Mittwoch mit den Konservativen und den Liberalen gegen den Haushaltsplan der Regierung gestimmt.



Die Parlamentswahl war eigentlich erst im Juni 2020 fällig.