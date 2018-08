Wolldecken und Wasserkisten für Wartende im Terminal zwei. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Ende Juli musste das Terminal zwei am Flughafen München geräumt werden, insgesamt 31.121 Passagiere waren betroffen. Reisende, deren Flieger ausfiel oder mindestens eine Stunde verspätet war, können einen 50-Euro-Gutschein bekommen, teilte der Flughafen mit.



Der Gutschein kann bis Ende des Jahres im Internet unter www.munich-airport.de unter Angabe der Flugdaten beantragt werden. Er ist drei Jahre gültig, Passagiere können ihn in zahlreichen Läden und Restaurants am Flughafen einlösen.