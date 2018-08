Fluggäste schlafen in einem Gang auf dem Flughafen in München. Quelle: Matthias Balk/dpa

Infolge des Chaos' am Münchner Flughafen mussten in der vergangenen Nacht rund 700 Menschen auf Feldbetten übernachten. Hunderte weitere Passagiere wurden in Hotels untergebracht, sagte ein Flughafensprecher. Mindestens 2.000 Fluggäste mussten sich auf andere Flüge einstellen.



Auch längere Wartezeiten am Airport sollten eingeplant werden. Es gebe weiterhin Flugausfälle und Verspätungen, hieß es. Wegen der Räumung von zwei Abflughallen waren am Samstag mindestens 200 Flüge ausgefallen.