13. Februar: Da endet Mays selbstgesetzte Frist: Wenn sie bis zu diesem Tag keine Ergebnisse in Brüssel erzielt, möchte sie sich erneut an das zerstrittene Unterhaus wenden. Sollte es entgegen aller Erwartungen einen "neuen Deal" mit der EU geben, würde das Parlament am 13. Februar darüber debattieren, über den das Unterhaus am 14. Februar abstimmen würde.



Nach dem 14. Februar: Da die EU Nachverhandlungen verweigert, ist es unwahrscheinlich, dass das Unterhaus einem Abkommen zustimmt. In dem Fall würde sich die gerade erst abgeschlossene Prozedur wiederholen: Abgeordnete könnten wieder Zusatzanträge stellen, es gäbe wieder Debatten und am Ende wieder eine Abstimmung.



29. März: Die britische EU-Mitgliedschaft endet um Mitternacht deutscher und 23 Uhr britischer Zeit. Die EU hält sich zwar weiterhin offen, das Austrittsdatum noch zu verschieben. Doch dafür müsste Großbritannien einen Antrag auf Verlängerung der zweijährigen Austrittsfrist stellen - und zwei Anträge mit eben diesem Ziel fanden im britischen Parlament keine Mehrheit.