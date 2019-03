Schon seit 2016 gibt es "Terminservicestellen" der Kassenärztlichen Vereinigungen, die telefonisch Termine bei Fachärzten binnen vier Wochen vermitteln. Je nach Bundesland haben sie aber andere Nummern und sind an unterschiedlichen Tagen zu diversen Uhrzeiten erreichbar. Ab 1. Januar 2020 soll bundesweit gelten: Jeden Tag, rund um die Uhr, unter der Nummer 116 117, auch online und per Handy-App. Zusätzlich ins Angebot kommen sollen zudem Termine bei Haus- und Kinderärzten. Linke-Gesundheitspolitiker Achim Kessler meldete aber schon Zweifel an, ob die Stellen wirklich nachts um 4.00 Uhr Vermittlungen machen.