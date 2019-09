Keplers Horoskop für Wallenstein.

Quelle: imagno

So auch der berühmte Astronom Johannes Kepler. Er formulierte die bis heute gültigen mathematischen Gesetze, nach denen sich Planeten um die Sonne bewegen. Gleichzeitig erstellte Kepler Horoskope für den Feldherrn Wallenstein, der im Dreißigjährigen Krieg seine Feldzüge danach ausrichtete. Auch wenn Kepler noch an eine universelle Harmonie des Universums glaubte, deutete sich in ihm bereits die Spaltung von Astrologie und Astronomie an. Eine persönliche Zukunftsschau hielt Kepler für Unsinn - mit den Auftragshoroskopen finanzierte er allerdings seinen Lebensunterhalt.