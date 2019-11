Jahrtausende lang waren auf allen Kontinenten riesige Tiere zu Hause. Dann, am Ende der letzten Eiszeit verschwanden rund dreiviertel aller großen Säugetiere. Es ist eine der größten Aussterbewellen der vergangenen Jahrmillionen. Früher gingen Wissenschaftler davon aus, dass der Mensch, der damals anfing, die Welt zu erobern, sie in einer Art Blitzkrieg ausgerottet hat. Dann machte man eine hereinbrechende Warmzeit für den Tod der Tiere verantwortlich. Neue Funde belegen: Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte.