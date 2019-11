Ein graues Riesenkänguru im Namadgi-Nationalpark in Australien.

Quelle: ZDF/BBC / Theo Webb

Der Kontinent Australien, der auch Landmassen des heutigen Ozeanien umfasst, driftete vor Millionen Jahren nach Süden in die Abgeschiedenheit. Hier leben die sonderbarsten und prächtigsten Tiere, getrennt vom Rest der Welt. Über 70 Prozent von Australien ist heute trockenes Land. In der sonnigen, verbrannten roten Mitte regieren Reptilien die Wüste. Im Norden dieses Inselkontinents liegt Daintree, einer der ältesten tropischen Wälder der Erde.



Australiens Tiere stehen durch den Menschen vor einer riesigen Herausforderung. Hier sind bisher mehr Säugerarten ausgestorben als irgendwo sonst auf dem Planeten. Tausende von außergewöhnlichen alten Steinzeichnungen sind Zeugnisse einer reichen Flora und Fauna - und alles, was von einigen Arten übrig geblieben ist.