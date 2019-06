Gebildete Menschen sollten begreifen, dass vor allem die Sentinelesen in dem Moment, in dem sie mit uns in Kontakt kommen, in großer Gefahr sind.

Wir sollten auch nicht vergessen, dass die Sentinelesen seit 50.000 Jahren gegen alle Widerstände auf ihrer Insel überlebt haben, ihr Überlebensinstinkt ist viel ausgeprägter als unserer. Man weiß heute, dass der Überlebensquotient für solche isoliert lebenden Völker, von denen es nur noch einige hundert gibt, direkt mit der Anzahl der Kontakte zur Außenwelt verknüpft ist. Je höher die Zahl der Kontakte, desto niedriger ist die Überlebensrate.



Erstens sind sie nicht immun gegen die Art von Krankheiten, die wir übertragen. Sie werden also in der Regel an diesen Krankheiten sterben. Zweitens wird sich auch für die Überlebenden bei wiederholten Zusammentreffen mit der Außenwelt einfach alles ändern.